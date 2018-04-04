«Новичок-тур»: знают ли фанаты ЦСКА об акции, которую якобы сами устраивают?

«Новичок-тур 2018: продолжение следует…» — это отсылка к футболкам с надписью «Полониевый тур: ядерная смерть стучится в ваши двери». Их фанаты ЦСКА надевали после отравления Александра Литвиненко в 2006 году — по странному совпадению, тогда ЦСКА тоже играл с «Арсеналом» на лондонском стадионе «Эмирейтс»

О том, что армейцы планируют очередную рискованную политическую шутку, сообщил «Царьград ТВ» . Телеканал не ссылается на какие-либо определенные источники — просто: «стало известно»; «планируют напечатать несколько сотен экземпляров».

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин не смог подтвердить планы фанатов, но отметил, что видел такую идею в виде шутки в Twitter.

— Там из Twitter армейских болельщиков узнал, видел там дизайн. Мне казалось, что это больше в ироничной форме — что поедут на выезд в таких футболках. А дальше эта новость очень сильно разлетелась.

— А нашим болельщикам, которые туда едут, стоит сейчас опасаться?

— Допустим, можно из аэропорта «Хитроу» вылетать, а там придут к командиру воздушного судна и скажут, допустим: «Дайте мы самолет осмотрим, особый порядок осмотра воздушных судов». Не удивлюсь, если, допустим, прилетит борт с болельщиками ЦСКА, а их, как в Чернобыле, в белых масках-халатах с такими штуками всех встретят, просветят на рентген, чтобы ничего не везли. И — «welcome to United Kingdom, смотрите футбол».

Будут ли провокации — как со стороны британских фанатов, так и со стороны властей — пока не ясно. В теории, заинтересованная в эскалации третья сторона могла бы без особых проблем подложить одному из фанатов в чемодан условную колбу с ядом или даже обычный пистолет — как еще в Москве, так и уже в Хитроу.

Собственно, об угрозе «провокаций с подбросом посторонних предметов» предупреждает россиян и посольство России в Великобритании. Но в целом проблем не ожидается, говорит руководитель отдела по работе с болельщиками ПФК ЦСКА Иван Уланов

— Мы ожидаем порядка 500 человек — это и болельщики первой категории, и те болельщики, которые будут располагаться в фанатском секторе. Насчет виз, я думаю, лучше болельщиков спросить. Но, насколько мы знаем, мы играли в Манчестере в декабре, и у всех были полугодовые или более долгосрочные визы. Поэтому, все, в общем-то, попадают. Я не думаю, что какие-то проблемы с визами кто-то испытал серьезно.

— Появилась информация о том, что болельщики собираются в футболках с надписью «Novichok tour» поехать на матч. Правда это, слышали что-то?

— Нет, я слышал только, что болельщики ЦСКА собираются на Марсе высадиться послезавтра.

— Что собираются, не расслышала?

— Высадиться на Марсе послезавтра. Мне кажется, то, что наша пресса пытается делать, это не совсем правильно.

Что касается британской прессы, она о «Новичок-туре» тоже не слышала. Зато в таблоидах пишут о шутках по другую сторону баррикад. Фанаты «Арсенала» публикуют в Twitter фотографии людей в костюмах химзащиты с подписью, что, мол, «я готовлюсь к поездке в Россию»: ответный матч «Арсенал» — ЦСКА пройдет на следующей неделе в Москве. Но в целом ажиотажа в британской прессе нет, говорит глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич:

Александр Никитич группы компаний Carfax Education «Ничего не видел ни в новостях, ни в прессе про это. Это, наверное, все-таки больше для спортивной прессы — в общих новостях эта тема здесь не озвучивалась. С точки зрения „Арсенала“, я подозреваю, это одна из регулярных игр. Какого-то особого внимания она не привлекла пока что».

Если кто-то из болельщиков ЦСКА все же наденет на матч с «Арсеналом» футболку с провокационной надписью «Новичок-тур», никто, конечно, не удивится. Но о массовости акции сказать нельзя, некоторые фанаты о ней вообще не слышали. Вот что рассказывает болельщик ЦСКА Михаил:

— Ну, я не знаю. Я никаких футболок не готовил и собрался буквально минут за 15 и вышел. Взял две пары носков, две пары трусов, положил в рюкзак да и поехал. Подготовки какой-то особой не было.

— Про эти футболки не слышали — «Новичок-тур»?

— Нет. А к чему это? Может быть, вы мне объясните?

Для болельщиков ЦСКА российское посольство в Великобритании опубликовало особые рекомендации. В первую очередь российских фанатов просят вести себя «с присущим нам достоинством». А еще советуют не шутить на паспортном контроле. Наверное, в диппредставительстве представили себе фаната Васю в футболке «Новичок-тур», который с добродушной ухмылкой говорит британскому пограничнику, что цель его визита — to poison Theresa May.

Игра пройдет в четверг, 5 апреля, в Лондоне. Ответный матч в Москве назначен на 12-е число.