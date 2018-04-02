Ещё
Посольство РФ в Великобритании предупредило гостей матча «Арсенал»-ЦСКА об «антироссийской кампании»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посольство РФ в Великобритании предупредило гостей матча «Арсенал»-ЦСКА об «антироссийской кампании» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Sports.ru
При посещении матча Лиги Европы по футболу между командами «Арсенал» и ЦСКА российским болельщикам следует быть осмотрительными, предупредили в посольстве РФ в Великобритании.
«Уважаемые граждане, планирующие посетить Лондон в качестве болельщиков на матч между футбольными командами ЦСКА и «Арсенал» 5 апреля 2018 г. ! В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе», — говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что при въезде в Великобританию, во время прохождения паспортного контроля на вопросы представителя пограничной службы МВД этой страны о цели визита необходимо давать четкие ответы по существу и не шутить. Также россиян призвали вести себя с достоинством и избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями во избежание провокаций в отношении россиян.
На стадионе и в других общественных местах рекомендовано принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.
Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и московским ЦСКА будет сыгран в столице Великобритании.
Агентство «Москва»: последние новости
Госдума может потратить около 7,5 млн руб. на анализ законодательства о регулировании деятельности партий С.Собянин поручил организовать на Манежной площади место для почтения памяти погибших в Кемерово Парк Горького отменил развлекательные мероприятия 28 марта из-за траура по погибшим в Кемерово
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шалимов отправлен в отставку8
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети17
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение