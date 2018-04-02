Посольство РФ в Великобритании предупредило гостей матча «Арсенал»-ЦСКА об «антироссийской кампании»

При посещении матча Лиги Европы по футболу между командами «Арсенал» и ЦСКА российским болельщикам следует быть осмотрительными, предупредили в посольстве РФ в Великобритании.

«Уважаемые граждане, планирующие посетить Лондон в качестве болельщиков на матч между футбольными командами ЦСКА и «Арсенал» 5 апреля 2018 г. ! В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединенного Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что при въезде в Великобританию, во время прохождения паспортного контроля на вопросы представителя пограничной службы МВД этой страны о цели визита необходимо давать четкие ответы по существу и не шутить. Также россиян призвали вести себя с достоинством и избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями во избежание провокаций в отношении россиян.

На стадионе и в других общественных местах рекомендовано принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между лондонским «Арсеналом» и московским ЦСКА будет сыгран в столице Великобритании.