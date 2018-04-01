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Посольство РФ выпустило заявление для болельщиков ЦСКА перед игрой с «Арсеналом»
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Посольство РФ выпустило заявление для болельщиков ЦСКА перед игрой с «Арсеналом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Посольство Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии выпустило заявление для болельщиков, которые собираются посетить четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА.
Напомним, матч пройдёт в Лондоне 5 апреля. «В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе.
Во избежание провокаций в отношении россиян призываем избегать конфликтных ситуаций с властями и местными жителями, вести себя с присущим нам достоинством. На стадионе и в других общественных местах рекомендуем принимать меры предосторожности и следить за личными вещами и деньгами, воздерживаться от употребления алкогольных напитков», — говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства.
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