Фалькао назвал позором судейство в финале Кубка французской лиги

Нападающий и капитан «Монако» Радамель Фалькао выразил недовольство работой судейской бригады во время финального матча Кубка французской лиги с «ПСЖ», сообщает "Советский спорт" . Колумбиец раскритиковал главного арбитра, который назначил в ворота монегасков пенальти, а также отменил забитый мяч его команды.

"Для всего французского футбола, то, что сделал сегодня рефери, было позором", — цитирует Фалькао Canal+.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» со счетом 3:0 разгромил «Монако» и в пятый раз подряд стал обладателем Кубка французской лиги.