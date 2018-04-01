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Фалькао назвал позором судейство в финале Кубка французской лиги
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Фалькао назвал позором судейство в финале Кубка французской лиги 

Газета.Ru 2 часа назад
Нападающий и капитан «Монако» Радамель Фалькао выразил недовольство работой судейской бригады во время финального матча Кубка французской лиги с «ПСЖ», сообщает "Советский спорт". Колумбиец раскритиковал главного арбитра, который назначил в ворота монегасков пенальти, а также отменил забитый мяч его команды.
"Для всего французского футбола, то, что сделал сегодня рефери, было позором", — цитирует Фалькао Canal+.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» со счетом 3:0 разгромил «Монако» и в пятый раз подряд стал обладателем Кубка французской лиги.
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