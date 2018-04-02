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Форвард «Монако» считает, что система видеопомощи арбитрам может «убить» футбол
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Форвард «Монако» считает, что система видеопомощи арбитрам может «убить» футбол 

RT на русском 10 минут назад
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) может негативно отразиться на футболе. «Огорчает то, что в двух случаях применения VAR система помогла парижанам. Иногда, если посмотреть на изображение, ничего не видно. Именно это может убить футбол», — приводит слова Фалькао Daily Mail.
Он отметил, что на просмотр видеоповтора и назначение пенальти у арбитра ушло четыре минуты, а затем ещё четыре минуты, когда был отменён его гол с офсайда.
«Возникает вопрос: а почему рефери добавил только две минуты в конце матча?», — добавил футболист.
Ранее российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение о системе VAR.
RT на русском: последние новости
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