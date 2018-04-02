Форвард «Монако» считает, что система видеопомощи арбитрам может «убить» футбол

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао заявил, что использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) может негативно отразиться на футболе. «Огорчает то, что в двух случаях применения VAR система помогла парижанам. Иногда, если посмотреть на изображение, ничего не видно. Именно это может убить футбол», — приводит слова Фалькао Daily Mail.

Он отметил, что на просмотр видеоповтора и назначение пенальти у арбитра ушло четыре минуты, а затем ещё четыре минуты, когда был отменён его гол с офсайда.

«Возникает вопрос: а почему рефери добавил только две минуты в конце матча?», — добавил футболист.