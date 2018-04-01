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Поющий пес-блюзмен помог хозяину стать звездой интернета
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Поющий пес-блюзмен помог хозяину стать звездой интернета 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Звездный дуэт из германского Дорстена попал на камеру еще в январе, когда посленовогодняя хандра одолевала и людей, и зверей.
Для музыканта найти подходящего партнера и составить дуэт — половина успеха. А если партнер буквально под ногами — и ходить никуда не надо — стать звездой и вовсе не составляет труда.
В немецком Дорстене так сложился один из домашних дуэтов, который не оставил равнодушными пользователей Сети и даже британские таблоиды. Daily Mail опубликовала кадры видео, на котором пес подвывает хозяину, игрующему на синтезаторе блюзовую мелодию.
— Иногда собаке просто нужно сбросить груз с меховой души, — написано в заметке, описывающей, как собака искусно подвывает в такт мелодии, словно отбивая ритм взвизгиваниями и подвываниями.
— Наша собака снова поет с пианино! Собака воет, потому что это своего рода контактный вой. Это означает, что он воет с пианино, потому что частота фортепианных тонов звучит как вой других собак. Это абсолютно позитивная вещь для собаки! Этим мы не испытываем и не раздражаем нашу собаку, — написал хозяин-музыкант о своем музыкальном четвероногом друге.
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