Поющий пес-блюзмен помог хозяину стать звездой интернета

Звездный дуэт из германского Дорстена попал на камеру еще в январе, когда посленовогодняя хандра одолевала и людей, и зверей.

Для музыканта найти подходящего партнера и составить дуэт — половина успеха. А если партнер буквально под ногами — и ходить никуда не надо — стать звездой и вовсе не составляет труда.

В немецком Дорстене так сложился один из домашних дуэтов, который не оставил равнодушными пользователей Сети и даже британские таблоиды. Daily Mail опубликовала кадры видео, на котором пес подвывает хозяину, игрующему на синтезаторе блюзовую мелодию.

— Иногда собаке просто нужно сбросить груз с меховой души, — написано в заметке, описывающей, как собака искусно подвывает в такт мелодии, словно отбивая ритм взвизгиваниями и подвываниями.

— Наша собака снова поет с пианино! Собака воет, потому что это своего рода контактный вой. Это означает, что он воет с пианино, потому что частота фортепианных тонов звучит как вой других собак. Это абсолютно позитивная вещь для собаки! Этим мы не испытываем и не раздражаем нашу собаку, — написал хозяин-музыкант о своем музыкальном четвероногом друге.