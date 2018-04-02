Тьерри Анри: Гол Ибрагимовича был потрясающий, но это просто Златан

Гол Ибрагимовича, вышедшего на замену, стал победным для «Лос-Анджелеса» в матче с «Орландно Сити» (4:3). «Это и есть Златан. Он не очень быстрый, но он использует свою технику. Это добавляет уверенности ему. Кто-то написал мне сообщение, после чего я посмотрел гол Ибрагимовича. Я подумал: «Да, это просто Златан». Я не пытаюсь принизить его, это было потрясающе, но это просто Златан. Мы видели его гол в ворота сборной Англии, другие голы. У него есть эта способность», — цитирует Анри Sky Sports. THE LION IS HUNGRY! Публикация от LA Galaxy (@lagalaxy) 31 Мар 2018 в 1:50 PDT