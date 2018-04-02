Ещё
Тьерри Анри: Гол Ибрагимовича был потрясающий, но это просто Златан
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тьерри Анри: Гол Ибрагимовича был потрясающий, но это просто Златан 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Soccer News
Гол Ибрагимовича, вышедшего на замену, стал победным для «Лос-Анджелеса» в матче с «Орландно Сити» (4:3).
«Это и есть Златан. Он не очень быстрый, но он использует свою технику. Это добавляет уверенности ему. Кто-то написал мне сообщение, после чего я посмотрел гол Ибрагимовича. Я подумал: «Да, это просто Златан». Я не пытаюсь принизить его, это было потрясающе, но это просто Златан. Мы видели его гол в ворота сборной Англии, другие голы. У него есть эта способность», — цитирует Анри Sky Sports.
THE LION IS HUNGRY!
Публикация от LA Galaxy (@lagalaxy)
31 Мар 2018 в 1:50 PDT
Советский спорт: последние новости
Финал VII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд Ульяна Кайшева: Пребывание в резерве пошло мне в минус Мария Захарова: Голубая мечта Запада – бойкотировать чемпионат мира в России
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ23
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Шалимов отправлен в отставку
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение