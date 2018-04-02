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Тьерри Анри: «Ибрагимович создан для таких голов»
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Тьерри Анри: «Ибрагимович создан для таких голов» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри признался, что не удивлен впечатляющим дебютом Златана Ибрагимовича в «Лос-Анджелес Гэлакси». Швед забил эффектный гол спустя несколько минут после выхода на поле, а позднее оформил дубль, принеся команде победу.
— Это был настоящий Златан, — цитирует Sky Sports Анри. — Мне рассказали о его голе, и я решил его посмотреть, понимая, что сейчас увижу нечто. И на самом деле он впечатлил. Это потрясающий гол. Но так может только Златан. Он создан для подобных вещей.
Zlatan Ibrahimovic's @MLS debut goal for @LAGalaxy is a Classic. COME ONNN video: @FOXSoccer pic.twitter.com/u0vmJONoZy
— Football Vines (@FootballVines) 1 апреля 2018 г.
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