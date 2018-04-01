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Джанлуиджи Буффон: «Вполне логично, что болельщики освистывали Бонуччи»
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Джанлуиджи Буффон: «Вполне логично, что болельщики освистывали Бонуччи» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что реакция болельщиков его команды, которые освистывали бывшего игрока туринской команды Леонардо Бонуччи, была логичной. В матче чемпионата Италии «Ювентус» победил «Милан» 3:1.
— То, что фанаты «Ювентуса» освистывали Бонуччи, было вполне ожидаемо, — цитирует Mediaset Premium Буффона. — Это часть игры. Сейчас такое поведение болельщиков уже считается нормальным. Лео нечего доказывать «Ювентусу», так что такое поведение его только заводило и помогало.
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