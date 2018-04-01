В Минске состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!»

Минск, 31 марта / Синьхуа / — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)

Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)