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В Минске состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!»
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В Минске состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
Минск, 31 марта /Синьхуа/ — В Минске сегодня состоялась молодежная трудовая акция «Труд крут!». Участники помогли очистить стадион «Динамо» от строительного мусора. (Синьхуа/Ефим Мазуревич)
ИА Синьхуа: последние новости
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