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Александр Бубнов: Осечка «Локомотива» серьезно обострила интригу в чемпионской гонке
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Александр Бубнов: Осечка «Локомотива» серьезно обострила интригу в чемпионской гонке 

Советский спорт 1 час назад
«Спартак» начал матч очень медленно с большим количеством брака, — приводит слова Бубнова Sportbox.ru. — Темп полностью устраивал «Тосно», игроки которого без проблем успевали перестраиваться, закрывать зоны и даже могли себе позволить позиционные атаки. Хотя после перерыва красно-белые добавили, такой старт опять-таки связан, в первую очередь, с паузой на игры сборных, откуда игроки приезжают с разной степенью готовности, что влияет на сбалансированность.
Главное для «Спартака» — три очка. «Локомотив» теперь находится в шаговой доступности, по крайней мере, до того, как сыграет свой перенесенный матч. В отличие от железнодорожников «Спартак» смог прибавить и во втором тайме гораздо лучше выглядел функционально. Более того, по потерянным очкам ЦСКА на таком же расстоянии от лидера, как и «Спартак». Осечка железнодорожников серьезно обострила интригу в чемпионской гонке.
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