Бонуччи: «Решил отпраздновать гол в ворота „Ювентуса“ после издевок болельщиков»

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи после поражения в матче 30-го тура чемпионата Италии от «Ювентуса» (1:3) заявил, что сначала не собирался праздновать забитый гол в ворота бывшей команды. Футболиста освистали некоторые болельщики туринского клуба, после чего он поменял свое решение.

«Я не в обиде на болельщиков «Ювентуса», они имеет право вести себя так, как им хочется. Игра была напряженной и эмоциональной. Я не собирался праздновать гол, забитый своей бывшей команде, однако поменял свое решение после издевок болельщиков», — приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia Бонуччи.

Эта победа позволила «Ювентусу» укрепить лидерство в таблице Серии А. «Ювентус» в 30 матчах итальянского чемпионата одержал 25 побед и опережает идущий на второй позиции «Наполи» на четыре очка. «Милан» занимает 6-е место, отставая от идущего пятым «Лацио» на семь очков, но имея игру в запасе.