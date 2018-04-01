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Бонуччи: «Решил отпраздновать гол в ворота „Ювентуса“ после издевок болельщиков»
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Бонуччи: «Решил отпраздновать гол в ворота „Ювентуса“ после издевок болельщиков» 

SPORT24.ru 1 час назад
Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи после поражения в матче 30-го тура чемпионата Италии от «Ювентуса» (1:3) заявил, что сначала не собирался праздновать забитый гол в ворота бывшей команды. Футболиста освистали некоторые болельщики туринского клуба, после чего он поменял свое решение.
«Я не в обиде на болельщиков «Ювентуса», они имеет право вести себя так, как им хочется. Игра была напряженной и эмоциональной. Я не собирался праздновать гол, забитый своей бывшей команде, однако поменял свое решение после издевок болельщиков», — приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia Бонуччи.
Эта победа позволила «Ювентусу» укрепить лидерство в таблице Серии А. «Ювентус» в 30 матчах итальянского чемпионата одержал 25 побед и опережает идущий на второй позиции «Наполи» на четыре очка. «Милан» занимает 6-е место, отставая от идущего пятым «Лацио» на семь очков, но имея игру в запасе.
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