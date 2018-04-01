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Леонардо Бонуччи: Я не собирался праздновать гол в ворота «Ювентуса», но передумал из-за свиста в свой адрес
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Леонардо Бонуччи: Я не собирался праздновать гол в ворота «Ювентуса», но передумал из-за свиста в свой адрес 

Советский спорт 1 час назад
Напомним «Милан» уступил «Ювентусу» в чемпионате Италии со счетом 1:3. Бонуччи забил единственный мяч своей команды и не стал удерживаться от празднования гола. Во время игры болельщики «Ювентуса» освистывали его.
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«Конечно, это были эмоции. Я думал, что болельщики в отношении меня поделятся 50 на 50, но они предпочли освистать меня, и я это уважаю. Но я считаю, что многое отдал «Ювентус», и семь лет в клубе должны значить больше, чем что либо.
Я не обижаюсь на болельщиков, они вправе делать то, что считают нужным. Это был интенсивный и эмоциональный матч. Я не собирался праздновать гол в ворота «Ювентуса», но свист в мой адрес заставил меня передумать», — цитирует Бонуччи Football Italia.
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