«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС , 1 апреля. «Тоттенхэм» одержал победу над «Челси» со счетом 3:1 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен (45-я минута) и Деле Алли (62, 66). У проигравших отличился Альваро Мората (30). «Тоттенхэм», победивший «Челси» в гостях впервые с 12 февраля 1990 года, не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении 13 матчей.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает четвертое место, набрав 64 очка, «Челси» с 56 очками идет пятым. В следующем туре «Тоттенхэм» 7 апреля в гостях сыграет со «Стоком», «Челси» на следующий день примет «Вест Хэм».

В другом матче игрового дня «Арсенал» дома разгромил «Сток» со счетом 3:0.