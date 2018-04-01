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Винченцо Монтелла: «Севилья» могла решить все вопросы при счете 2:0"
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Винченцо Монтелла: «Севилья» могла решить все вопросы при счете 2:0" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла считает, что его команда при счете 2:0 должна была забить третий мяч и решить все вопросы в матче с «Барселоной». Вместо этого «Барселона» усилиями Лионеля Месси забил два гола и сыграла вничью 2:2.
— Мы должны лучше использовать свои шансы. Я горжусь ребятами и проявленным характером, — цитирует ESPN Монтеллу. — Но при этом мы могли решить все вопросы во втором тайме. Обидно, но у «Барселоны» отличные игроки, которые могут тебя наказать, если ты не используешь свои шансы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Эрнесто Вальверде: "Каждый раз, когда Месси касается мяча, он меняет ход игрового эпизода" Андрей Тихонов: "Сегодня результат для "Крыльев" важнее хорошей игры" "Барселона" сыграла вничью с "Севильей" благодаря голам на 88-й и 89-й минутах
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