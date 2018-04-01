Винченцо Монтелла: «Севилья» могла решить все вопросы при счете 2:0"

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла считает, что его команда при счете 2:0 должна была забить третий мяч и решить все вопросы в матче с «Барселоной». Вместо этого «Барселона» усилиями Лионеля Месси забил два гола и сыграла вничью 2:2.

— Мы должны лучше использовать свои шансы. Я горжусь ребятами и проявленным характером, — цитирует ESPN Монтеллу. — Но при этом мы могли решить все вопросы во втором тайме. Обидно, но у «Барселоны» отличные игроки, которые могут тебя наказать, если ты не используешь свои шансы.