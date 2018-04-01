Идея #0 — Блог идей

Вступление Всем привет. Пишу в первый раз и постараюсь быть краток. Я довольно давно в геймдеве и у меня есть (как и у многих, с этим не поспоришь) масса идей и незавершенных проектов. Некоторые пали под непомерными амбициями, а какие-то так и остались в стадии концепта. Появилась мысль — поделиться ими с тематическим сообществом.

Я не претендую на абсолютную уникальность своих незавершенных проектов — часть их них — сборная солянка из нескольких жанров, другая часть — переработка существующих проектов и дополнение уникальными особенностями.

Просто недавно я провел ревизию, насчитал около 20 проектов только за последние пару лет и понял, что часть из этих проектов мне не завершить никогда, но хочется рассказать о них кому-то. Большинство из них имеет некоторую промежуточную реализацию в движке. Возможно, мои начинания помогут при поиске новых идей.

Лично мне будет просто интересно почитать мнение сообщества о собственных наработках, кто знает, может быть, я когда-нибудь найду время и на них. Было бы здорово получить какой-то фидбек.

Чтобы первый пост не был совсем водой — напишу про один из проектов. Выкладывал год назад на Kanobu Games Jam.

Алхимические Сражения. (альт. Боевая Алхимия)

Жанр Сетевой пошаговый файтинг.

Сеттинг Фэнтези.

Модель распространения Free-To-Play.

Описание Игра представляет собой пошаговые сражения между игроками, основными приемами которых являются алхимические комбинации (огонь, воздух, вода, жизнь и иже с ними). Игрок имеет в распоряжении нескольких уникальных героев, инвентарь со снаряжением и книгу с элементами. В бой можно взять несколько элементов, которые можно произвольно комбинировать во время боя. Пул элементов общий для всех героев, но существуют ограничения по специализации персонажа и уникальные элементы (кровь у некроманта, жизнь у друида и т.п.). Игроки находят комбинации непосредственно в процессе сражения, если комбинация никогда не встречалась, то игрок может на свой страх и риск использовать её в бою. После первого применения, комбинация записывается в дневник игрока. Комбинации могут приносить вред противнику либо обоим игрокам.

Экономика и монетизация В перерывах между боями, игрок покупает персонажей, элементы, изучает перки и улучшает характеристики своих героев. Каждый бой приносит игровую валюту и опыт участникам. Также игрок может уничтожать одни элементы и создавать другие. Монетизировать можно всё, что угодно, начиная от игровой валюты и заканчивая шапками для персонажей.

Примеры комбинаций Ветер + огонь — огненный вихрь (противник получает урон на протяжении нескольких ходов, пока действует вихрь). Кровь + земля — армия тьмы, на сторону призывателя встает скелет и наносит каждый ход урон противнику. Жизнь + вода — водный элементаль. Масло + огонь — пылающая земля (в ближнем бою, противник получает урон) Металл + яд — отравленный клинок (обычные атаки также отравляют противника, нанося периодический урон на протяжении нескольких ходов) И многое другое, комбинаций сотни.

Персонажи Каждый персонаж обладает определенной специализацией в бою. Всего таких специализаций пять: элементная магия, некромантия, природа, боевое искусство, небесное откровение. Каждая из специализаций имеет базовые элементы, на которые можно накладывать дополнительные. Некоторые элементы являются общими для всех, некоторые — уникальные для специализации.

Референсы, источники вдохновения Magicka — система составления комбинаций Gladiators — пошаговые бои, с видом сбоку. Invoker (Dota) — герой в популярной игре. Алхимия — составление алхимических комбинаций.

С уважением, Bureau of Game Development