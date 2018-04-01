Антипина унесли на носилках после жесткого силового приема в игре с «Нэшвиллом»

Фото: Официальный сайт НХЛ

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин получил серьезную травму в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», сообщает ТАСС Форвард хозяев Скотт Хартнелл в конце второго периода произвел силовой прием против Антипина. Россиянин после удара в спину влетел в борт и упал на лед и не смог подняться самостоятельно. В результате Антипина унесли в подтрибунное помещение на носилках. Хартнелл был удален до конца игры (5+20) за жесткий прием. На данный момент идет третий период, «Баффало» обыгрывает «Нэшвилл» со счетом 7:4.