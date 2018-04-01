Ещё
Антипина унесли на носилках после жесткого силового приема в игре с «Нэшвиллом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Антипина унесли на носилках после жесткого силового приема в игре с «Нэшвиллом» 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин получил серьезную травму в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», сообщает ТАСС.
Форвард хозяев Скотт Хартнелл в конце второго периода произвел силовой прием против Антипина. Россиянин после удара в спину влетел в борт и упал на лед и не смог подняться самостоятельно. В результате Антипина унесли в подтрибунное помещение на носилках.
Хартнелл был удален до конца игры (5+20) за жесткий прием.
На данный момент идет третий период, «Баффало» обыгрывает «Нэшвилл» со счетом 7:4.
Газета.Ru: последние новости
Субоч: о моем участии в выборах главы ФПЛДР говорить преждевременно Пользователи Twitter решили закрыть консульство США в Петербурге Футболист вынес мяч на последней секунде и сохранил для своей команды победу
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут35
Названа главная цель Запада в отношениях с РФ99
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение