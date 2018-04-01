Как стать своей кошкой: создана соцсеть для животных

Специальная сетевая платформа для животных под названием Petzbe появилась на прошлой неделе в App Store. Новое приложение является аналогом Instagram, но для домашних питомцев, сообщило Wired.

По уверениям администрации проекта, Petzbe похож на Instagram, но со строгой политикой «без людей», пишет издание.

На Petzbe вы не просто публикуете фотографии своей кошки. Вы становитесь своей кошкой

— пояснили представители платформы

Доступ к аккаунту можно получить, нажав на лапку в правом нижнем углу панели управления. Слева от этой кнопки расположен значок

«cat-dog», позволяющий сортировать животных по породам. Для поиска специальной информации по ряду тем существует пиктограмма косточки. Симпатии же в этой соцсети выражаются обнюхиванием и облизыванием.

Кошки и коты уже давно покорили сердца многомиллионных пользователей интернета. Умилительные видео, картинки и разнообразные иллюстрации никого не оставляют равнодушными. Так и малазийский художник Камвей Фонг (Kamwei Fong) нашел свое вдохновение в пушистых созданиях. «360» попытался разобраться, чем его «пушистые» черные творения привлекли к себе большое внимание.