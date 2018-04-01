У домашних питомцев появился свой Instagram

Создана специальная социальная сеть для домашних животных. В социальной сети Petzbe пользователи могут регистрировать исключительно аккаунты своих питомцев и публиковать только их фотографии. Как сообщают «Известия», приложение Petzbe на данный момент доступно в App Store, скачать его можно бесплатно. Создательница социальной сети Андреа Нереп первой разместила в Petzbe посты от имени своего пса Ангуса.

В приложении можно «обнюхивать» аккаунты других пользователей, становясь таким образом их подписчиком. За две недели работы в социальной сети зарегистрировали аккаунты своих питомцев порядка 2 тысяч пользователей.

Ранее «СП» сообщала, что американские ученые после долгих экспериментов выяснили, что делает людей зависимыми от соцсетей. Наиболее подверженными такого рода недугу оказались люди коммуникабельные и целеустремленные. В то же время одним из факторов, которые могут вызвать появление интернет-зависимости, стала эмоциональная неустойчивость.

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