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У домашних питомцев появился свой Instagram
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У домашних питомцев появился свой Instagram 

Свободная пресса 46 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Создана специальная социальная сеть для домашних животных. В социальной сети Petzbe пользователи могут регистрировать исключительно аккаунты своих питомцев и публиковать только их фотографии. Как сообщают «Известия», приложение Petzbe на данный момент доступно в App Store, скачать его можно бесплатно. Создательница социальной сети Андреа Нереп первой разместила в Petzbe посты от имени своего пса Ангуса.
В приложении можно «обнюхивать» аккаунты других пользователей, становясь таким образом их подписчиком. За две недели работы в социальной сети зарегистрировали аккаунты своих питомцев порядка 2 тысяч пользователей.
Ранее «СП» сообщала, что американские ученые после долгих экспериментов выяснили, что делает людей зависимыми от соцсетей. Наиболее подверженными такого рода недугу оказались люди коммуникабельные и целеустремленные. В то же время одним из факторов, которые могут вызвать появление интернет-зависимости, стала эмоциональная неустойчивость.
Компьютерные новости: Российским политикам предложили вести соцсети на английском языке
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