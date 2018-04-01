Прогноз на матч Краснодар — Анжи: смогут ли хозяева порадовать свою публику голами

«Краснодар» — «Анжи». Прогноз на матч 24-го тура российской Премьер-лиги (01.04.2018, 19:00 мск).

Самым предсказуемым воскресным матчем в РФПЛ у букмекеров является поединок между «Краснодаром» и «Анжи». Краснодарцы продолжают активно бороться за третье место в чемпионате и путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон, но лёгкой прогулки в матче с аутсайдером команде Игоря Шалимова ждать не стоит — стремящиеся сохранить прописку в Премьер-лиге махачкалинцы приехали в Краснодар по крайней мере за ничьей, ведь в борьбе за выживание в концовке чемпионате каждое очко на вес золота. Тем не менее букмекеры практически уверены в победе хозяев, оценивая её коэффициентом 1.49.

Команда

"Краснодар"

35:25 "Анжи"

27:42 "Краснодар"

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов снова оказался под огнём критики. Многие уверены, что этот специалист не способен максимально реализовать потенциал «быков», который мог бы позволить заполучить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Весеннюю часть сезона краснодарцы начали бодро, достаточно уверенно обыграв дома «Ростов» (3:1). Но в следующем туре «Краснодар» не сумел на выезде одолеть «Динамо» (0:0), а перед уходом на двухнедельную паузу команда Шалимова бесславно проиграла дома «Уфе» (0:1).

"Анжи"

Махачкалинский «Анжи» в прошлом сезоне сумел избежать переходных матчей, но в этом сезоне, скорее всего, этого избежать не удастся. Главное для махачкалинцев избежать прямого вылета в ФНЛ. На данный момент «орлы» делят 14 и 15 места с «Тосно», имея сегодняшний матч в запасе. Календарь у махачкалинцев не самый простой, но результаты первых трёх весенних матчей дают болельщикам клуба надежду на спасение. Сперва «Анжи» спас домашнюю ничью в матче с «Рубином» (1:1), забив спасительный гол на последних минутах матча. Затем в борьбе было выездное поражение от «Уфы» (2:3), а в прошлом туре команда Вадима Скрипченко в ключевом матче смогла дома переиграть «Тосно» (2:0), благодаря дублю новобранца команда румына Антона.

Где смотреть матч

Посмотреть матч «Краснодар» — «Анжи» можно будет на телеканале «Наш футбол», начиная с 18:45 по московскому времени. У кого нет такой возможности, тот всегда может узнать обо всех событиях матча в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Краснодар" имеет преимущество над «Анжи» по статистике личных встреч: +6=6-2, разница мячей 25:14. Интересно, что в прошлом сезоне краснодарцы так и не смогли сломить махачкалинцев — оба матча закончились вничью 0:0. Но в нынешнем сезоне «быков» прорвало, и они разбили соперника на чужом поле со счётом 5:1.

Интересные факты

"Краснодар" проиграл четырежды в последних семи домашних матчах чемпионата (+3=0-4, 11:12);

"Краснодар" забил 35 голов в чемпионате. Больше только у "Спартака" (41);

Нападающий «Краснодара» Смолов является лучшим бомбардиром чемпионата — 12 забитых голов;

"Краснодар" имеет 10-матчевую беспроигрышную серию в очных матчах с «Анжи» (+7=3-0, 24:6);

"Анжи" проиграл в последних трёх выездных матчах чемпионата (+0=0-3, 2:7);

"Анжи", наряду со «СКА-Хабаровском», обладает худшей обороной чемпионата — 42 пропущенных гола.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"