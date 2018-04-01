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«Рубин» и «Урал» откроют стадион «Екатеринбург-Арена»
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«Рубин» и «Урал» откроют стадион «Екатеринбург-Арена» 

Казанский репортер 7 часов назад
Фото: Казанский репортер
На обновлённом стадионе «Екатеринбург-Арена» пройдёт первый матч — встретятся «Рубин» и «Урал». Игра начнется в 14:00 мск (16:00 по местному времени). Встреча приурочена к открытию стадиона, сообщает пресс-служба казанского клуба. «Игра будет тестовой в рамках подготовки к Чемпионату мира-2018, — отмечается в сообщении. — Матч обслужит бригада арбитров во главе с 33-летним Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону». Наблюдать матч, в том числе, можно будет в режиме онлайн-трансляции. Показ обеспечат каналы «ТНВ-Татарстан», «Наш футбол». Кроме того, в 23:30 «Наш футбол» покажет игру в записи. В пресс-службе «Рубина» напоминают, что команды в течение двух недель были за пределами клубных баз. Так, казанцы тренировались в Сочи, откуда и вылетели 31 марта — сразу в Екатеринбург. «Рубин» и «Урал» встречались 11 раз. Шесть раз сильнее оказывались казанцы. Четыре раза — уральцы. Один матч сыграли вничью. Разница мячей 15-9 в пользу нашей команды.
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