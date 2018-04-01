Прогноз на матч Леганес — Валенсия: ещё одна победа «летучих мышей»?

«Леганес» — «Валенсия». Прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги (01.04.2018, 17:15 мск).

"Валенсия" в концовке чемпионата практически не имеет турнирных амбиций, фактически гарантировав себе место в зоне Лиги чемпионов, имея 12-очковый отрыв от ближайшего преследователя. Да, «летучие мыши» могут побороться за призовые места в Ла Лиге, но слабо верится, что им по силам потягаться с мадридскими «Атлетико» и "Реалом" . Тем не менее нужно продолжать бороться — в очередном туре левантийцы сыграют в гостях против совсем немотивированного в турнирном плане «Леганеса». Букмекеры в этом матче видят фаворитом гостей, хотя коэффициент на победу «Валенсии» достаточно высок — 2.07.

Команда

"Валенсия"

57:31 "Леганес"

25:35 "Леганес"

"Леганес" выиграл два последних домашних матча, обыграв сперва «Малагу» (2:0), а затем и «Севилью» (2:1). Это позволило «пепинерос» окончательно забыть о возможном вылете в Сегунду, оторвавшись от 18-й команды чемпионате уже на 15 очков. Тем не менее можно не сомневаться, что Асьер Гаритано не позволит своим подопечным мысленно уйти на летние каникулы — по крайней мере в домашних матчах «Леганес» обязательно будет выкладываться на полную — тем более в матче против «Валенсии», ведь это последний топовый соперник, который приедет на «Бутарке» до конца сезона.

"Валенсия"

После вылета из Кубка Испании от «Барселоны», «Валенсия» снова начала регулярно побеждать, как это было осенью. В последних семи турах чемпионата команда Марселино потеряла лишь 2 очка, не сумев в гостях обыграть «Атлетик» (1:1) в последний день февраля. В мартовских же матчах у левантийцев не было никаких проблем — домашние победы над «Бетисом» (2:0) и «Алавесом» (3:1), между которыми был выездной успех в матче с «Севильей» (2:0).

Где смотреть матч

В 17:10 по московскому времени телеканал «Сетанта Спорт Евразия» начнёт прямую трансляцию матча «Леганес» — «Валенсия». В текстовом формате прямая трансляция этой встречи пройдёт на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Леганес" очень не любит играть против «Валенсии», о чём говорит печальная статистика личных встреч: +0=0-5, разница мячей 3:11. В первом круге нынешнего сезона «пепинерос» без каких-либо шансов проиграли в Валенсии со счётом 0:3, пропустив по голу от Парехо, Родриго и Мины.

Интересные факты

"Леганес" имеет 3-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах (+2=1-0, 4:1);

"Леганес" 76% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;

"Леганес" является самой скучной командой чемпионата — в матчах с его участием забивается в среднем по 2,07 гола за игру;

"Леганес" проиграл «Валенсии» все 5 предыдущих очных матчей (+0=0-5, 3:11);

"Валенсия" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию (+6=1-0, 15:5);

"Валенсия" пропускала в десяти из последних 11-ти выездных матчей;

"Валенсия" забила 57 голов в чемпионате. Больше только у «Барселоны» и «Реала» — по 76 голов.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"