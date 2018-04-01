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«Валенсия» обыграла «Леганес» и отстает от «Реала» на 1 очко
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«Валенсия» обыграла «Леганес» и отстает от «Реала» на 1 очко 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Валенсия» победила «Леганес» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч забил Родриго. Победа позволила «летучим мышам» сократить отставание от "Реала" до 1 очка.
Чемпионат Испании
Ла лига
30-й тур  "Леганес" — «Валенсия» — 0:1 (0:0)
Гол: Родриго, 62.
"Леганес": Куэльяр, Муньос (Бовю, 73), Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Эль-Жар, 79), Габриэл (Наранхо, 90), Эрасо, Амрабат.
"Валенсия": Доменеч, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кондогбья, Солер (Торрес, 65), Дзадза (Вьетто, 70), Родриго, Гонсалу Гедеш (Перейра, 80).
Предупреждения: Рубен Перес, 31. Кондогбья, 33. Рико, 57. Доменеч, 86. Бовю, 88. Хосе Гайя, 89. Парехо, 90+4.
Судья: Мелеро Лопес.
Леганес. Стадион «Estadio Municipal de Butarque».
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