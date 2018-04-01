Марсель Шмельцер: «Бавария» играла с нами в кошки-мышки

«Мы ставили перед собой большие задачи, но сегодня все увидели, что ничего реализовать не удалось. Мы плохо показали себя в единоборствах, всегда были чуть медленнее соперника и часто оказывались в отдельных ситуациях в меньшинстве, потому что соперник больше двигался. Они играли с нами в кошки-мышки», — цитирует Шмельцера официальный сайт «Баварии».

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«Бавария» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии. У «Боруссии» 48 очков и третье место.

В следующем туре «Боруссия» примет «Штутгарт», а «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом».