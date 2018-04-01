Марсель Шмельцер: «Бавария» играла с нами в кошки-мышки 

«Мы ставили перед собой большие задачи, но сегодня все увидели, что ничего реализовать не удалось. Мы плохо показали себя в единоборствах, всегда были чуть медленнее соперника и часто оказывались в отдельных ситуациях в меньшинстве, потому что соперник больше двигался. Они играли с нами в кошки-мышки», — цитирует Шмельцера официальный сайт «Баварии».
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» со счетом 6:0, Левандовски сделал хет-трик
В составе победителей хет-трик сделал Роберт Левандовски. Также отличились Хамес Родригес, Томас Мюллер и Франк Рибери.
«Бавария» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии. У «Боруссии» 48 очков и третье место.
В следующем туре «Боруссия» примет «Штутгарт», а «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом».