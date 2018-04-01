Защитник «Боруссии» Шмельцер: «Бавария» играла с нами в кошки-мышки»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер прокомментировал поражение от «Баварии» (0:6) матче 28-го тура Бундеслиги.

«Мы ставили перед собой большие задачи, но сегодня все увидели, что ничего реализовать не удалось. Мы плохо показали себя в единоборствах, всегда были чуть медленнее соперника и часто оказывались в отдельных ситуациях в меньшинстве, потому что соперник больше двигался. Они играли с нами в кошки-мышки», — приводит слова Шмельцера пресс-служба «Баварии».

После 28-го тура «Бавария» занимает первое место в таблице немецкого первенства и опережает идущий вторым «Шальке» на 17 очков. «Боруссия» идет третьей, отставая от клуба из Гельзенкирхена на четыре очка.