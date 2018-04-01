Топ-10 самых популярных в Сети смеющихся малышей

В День смеха мы составили рейтинг самых популярных в Сети видео со смеющимися малышами.

Некоторые из них вам уже знакомы. Так, видео с малышом, который смеется от звука рвущейся бумаги, до сих пор остается в топе, а количество просмотров только увеличивается. На данный момент видео собрало более 96 миллионов просмотров, став лидером нашего рейтинга.

Но это далеко не единственное видео, которое заставит вас улыбнуться, а может быть даже рассмеяться в голос. Судите сами: видео, которое открывает наш рейтинг и находится на десятом месте, набрало более двадцати миллионов просмотров в интернете!

В такой праздник день нужно провести особенно весело и непринужденно, а наш рейтинг малышей с самым заразительным смехом обязательно поднимет вам настроение и настроит на позитивный лад!

Фото: Shutterstock.com