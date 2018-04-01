Игрок уфимского КВН: «Ребятам в синих костюмах» не хватило пару лет опыта

В 2016 году, впервые после 30-летнего перерыва, в Высшей лиге КВН оказалась уфимская команда. Правда, радость длилась недолго. В первой же игре в рамках 1/8 финала уфимцы уступили другим командам и уехали домой ни с чем. В том же году не удалось им закрепиться и в премьер-лиге, чтобы заново начать штурм «вышки». Участник сборной Рустам Хакимов вспомнил, как это было, а также рассказал о жизни после большого КВН.

Учились по интернету

Дмитрий Саламатин , «АиФ-Башкортостан»: Рустам, каким был ваш путь в Клубе весёлых и находчивых?

Рустам Хакимов: До «Сборной города Уфы» я уже играл в КВН 10 лет. Была раньше такая команда — «Юла». Где мы только с ребятами не побывали: в Самаре, в Тольятти и многих других городах. Выступали в разных лигах. При этом финансово нас никто не поддерживал, на всё тратились сами. Зачастую в городах, где проходили игры, жить приходилось в каких-то лачугах. Плохо питались, условия были никакими — через всё прошли. Крутились как могли.

Да и со сборной города также. Здесь имею в виду не бытовые и материальные условия, а сам подход к делу. В команде изначально решили всё делать сами. Плохо ли, хорошо ли, но сами. Не привлекали людей со стороны, например: «Нам нужен профессиональный танцор для постановки выступления — давайте искать». Нет. Смотрели танцевальные ролики в интернете, пытались повторить. То же и с юмором. Многие серьёзные команды, так или иначе, работают с авторами. Но нельзя сказать, что можно купить их и всё пойдёт как по маслу. Команда должна уметь придумывать шутки и иметь своё лицо. Конечно, для игры в Высшей лиге мы тоже привлекали профессиональных авторов, но они проработали четыре дня и уехали.

— Сколько платные авторы попросили за свою работу?

— По 20 тысяч рублей каждому за три дня. Работали двое. Мы использовали малую часть предложенного. Некоторые вещи вошли в программу, а что-то вырезали на редактуре.

— Расскажите о «лице» уфимской команды…

— Все семь участников «Сборной» — бывшие квнщики, они играли на уровне города и республики. Вначале был стиль обычных молодых ребят в синих костюмах, синхронно повторяющих движения. (Смеётся). Нам ещё пару лет поиграть, и мы раскрылись бы. Сам я пришёл в команду на сочинском фестивале в 2015 году — «Сборная города Уфы» уже существовала. В этом же году мы стали вице-чемпионами Премьер-лиги. Совмещение неплохого выступления в Сочи и второе место в «премьерке» позволило нам попасть в Высшую лигу. Хотя не думаю, что у нас было одно из лучших выступлений. Если мы претендовали на «вышку», можно было подготовиться лучше. Видимо, руководители решили так: «Команда серьёзная, не пасует перед трудностями — можно попробовать им в Высшей лиге выступить».

Рецепт хорошей шутки

— Есть ли в Башкирии хорошие авторы?

— У нас с ними большая проблема. Когда уехали «платные», мы попросили помощи у уфимских ребят, но всё, что они присылали, было скудненько. Невозможно было им объяснить, что там от нас просят. Ребята давали уровень уфимской игры и не могли перепрыгнуть через себя. Нет у нас героев в городе, которые прошли «вышку», прочувствовали атмосферу и всё знают.

— Какие впечатления от Высшей лиги?

— Прогоны (репетиции) проходили в Центральном театре Российской армии. Огромный зал, сложные декорации и свет. Охват будоражит. За то, что будет говориться со сцены, отвечали гиганты КВН: Дмитрий Колчин и Дмитрий Шпеньков. Несмотря на свой опыт и авторитет, редактируют они достаточно лояльно, по-свойски. Вообще, и в «премьерке», и в «вышке» редакторы — красавчики. Общались с Александром Васильевичем, но это всё быстро — он очень занятой человек. Масляков приезжает — ты его видишь в течение нескольких секунд, потом он уходит в какое-то помещение, и до генерального прогона его нет.

— Можете предложить рецепт хорошей шутки?

— Нет такого рецепта. Если у команды есть лицо, то, как ни шути, всё будет «заходить». Зритель просто понимает, что вот это мой сосед, а это мой дядя. Ты ассоциируешь персонажей с кем-то знакомым, и шутки могут даже повторяться, они могли быть в прошлых играх, у других команд, но зритель этого не замечает, потому что всё цельно и собрано.

Понять юмор молодых

— Почему КВН уже «не тот»?

— Если посмотреть на времена минувшие, в прошлом играли на сцене достаточно взрослые люди. Может, им было не так много лет, ну, скажем, 30, но выглядели они на все 35 (смеётся). Когда такие люди о чём-то шутят — ты им веришь, есть ощущение, что они пожили. А когда выходит молодняк, они могут надеть смешные шапки, милицейские костюмы и т. д., но видно — лицо-то молодое, ты им не веришь до конца. Человек может действительно смешную шутку выдать, но она не «зайдёт», потому что не сходится человек с шуткой. А на абстрактном юморе далеко не уедешь.

И ещё один момент. Сейчас на сочинский фестиваль ездят около 500 команд. Представляете, какая конкуренция? Вероятность, что студенческую команду, которая выбьет деньги с профкома с надеждой, что её возьмут в какую-то серьёзную лигу, крайне мала. Им нужно поиграть, поучаствовать в каких-то лигах из разряда Поволжья или Урала. «Повариться», чтобы их узнавали. Огромное разнообразие молодых команд, иногда с не вполне понятным, общеохватывающим юмором, и делает КВН «не тем».

— Можно ли придумывать шутки во время застолья?

— Категорически нет. Под алкоголем писать нельзя, это абсолютно не тот юмор. Хорошие шутки нужно создавать в трезвом уме.

— Почему КВН в Башкирии такой не смешной?

— Он в республике стал достаточно масштабным, и это, наверное, отразилось на его качестве. Очень много игр, различных структур, которые выращивают квнщиков, у них есть иерархия прохождения в последующие лиги. Например, если команда выиграла республиканскую лигу, она попадает в Сочи — ей дают грант. Раньше такого не было. После победы в главной лиге республики тебе просто сказали бы: «Ну, молодец!» Другой вопрос, насколько этот формат и такая гарантия закаляют игроков.

КВН на башкирском и татарском языке намного смешнее, когда речь идёт о национальном колорите. А когда шутки про кумыс, курай и другие «внутряки» пытаются проецировать на русскоязычную игру — это выглядит глупо, пошло и заезжено. Поэтому и не смешно.

— Чем вы занимаетесь теперь, когда непосредственное участие в большом КВН закончилось?

— У меня своя музыкальная группа «Light again». Мы уже четыре года играем во всех заведениях республики. На базе этой группы мы создали авторский проект «Timur». Штурмуем эстраду, у нас достаточно интересный взгляд на музыку и на язык. Кроме того, как многие творческие люди, которые не знают, чем заняться в этой жизни (особенно квнщики), проводим развлекательные мероприятия, потому что это нам легко даётся. Мы не боимся зрителя, не боимся зала. КВН этому учит.