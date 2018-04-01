Зидан — о критике: «Сегодня люди могут говорить, что угодно, при этом не раскрывая своего имени»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал критику в адрес нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина . Футболист подвергся критике за свою игру в составе сборной Аргентины во время мартовского перерыва на международные игры. Мадридской команде предстоит сыграть с туринцами в 1/4 финала Лиги чемпионов.

— Сегодня все совершенно по-другому, люди могут сказать все, что угодно, не раскрывая при этом своего имени, — цитирует Marca Зидана. — Лучший способ справиться с этим — просто не слушать. Это случилось с Игуаином, и это может случиться со мной.