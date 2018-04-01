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Зидан — о критике: «Сегодня люди могут говорить, что угодно, при этом не раскрывая своего имени»
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Зидан — о критике: «Сегодня люди могут говорить, что угодно, при этом не раскрывая своего имени» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал критику в адрес нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина. Футболист подвергся критике за свою игру в составе сборной Аргентины во время мартовского перерыва на международные игры. Мадридской команде предстоит сыграть с туринцами в 1/4 финала Лиги чемпионов.
— Сегодня все совершенно по-другому, люди могут сказать все, что угодно, не раскрывая при этом своего имени, — цитирует Marca Зидана. — Лучший способ справиться с этим — просто не слушать. Это случилось с Игуаином, и это может случиться со мной.
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