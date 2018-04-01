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Томас Мюллер: «Когда пропускаешь на „Альянц Арене“ один-два мяча, то легко попасть под колеса»
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Томас Мюллер: «Когда пропускаешь на „Альянц Арене“ один-два мяча, то легко попасть под колеса» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер после победы над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура чемпионата Германии (6:0) отметил, что после пяти забитых мячей в первом тайме команда сбавила темп. Также он сделал акцент на том, что соперник не до конца последовательно играл в атаке.
— Мы сразу же хорошо начали, — цитирует пресс-служба клуба Мюллера. — Дортмунд старался идти в атаку, но делал это не на 100 процентов последовательно. В результате этого мы получали свободное пространство, которое мы сразу же стали хорошо использовать. Когда пропускаешь на «Альянц Арене» один-два мяча, то легко попасть под колеса. Во втором тайме мы немного сбавили темп.
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