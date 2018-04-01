Томас Мюллер: Когда пропускаешь один-два мяча на нашем стадионе — легко попасть под колеса

«Мы сразу же хорошо начали. Дортмунд старался идти в атаку, но делал это не на 100 процентов последовательно. В результате этого мы получали свободное пространство, которое мы сразу же стали хорошо использовать.

Когда пропускаешь на „Альянц Арене“ один-два мяча, то легко попасть под колеса. Во втором тайме мы немного сбавили темп», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» со счетом 6:0, Левандовски сделал хет-трик

«Бавария» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии. У «Боруссии» 48 очков и третье место.

В следующем туре «Боруссия» примет «Штутгарт», а «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом».