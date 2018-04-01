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Томас Мюллер: Когда пропускаешь один-два мяча на нашем стадионе — легко попасть под колеса
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Томас Мюллер: Когда пропускаешь один-два мяча на нашем стадионе — легко попасть под колеса 

Советский спорт 57 минут назад
«Мы сразу же хорошо начали. Дортмунд старался идти в атаку, но делал это не на 100 процентов последовательно. В результате этого мы получали свободное пространство, которое мы сразу же стали хорошо использовать.
Когда пропускаешь на „Альянц Арене“ один-два мяча, то легко попасть под колеса. Во втором тайме мы немного сбавили темп», — цитирует Мюллера официальный сайт «Баварии».
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» со счетом 6:0, Левандовски сделал хет-трик
В составе победителей хет-трик сделал Роберт Левандовски. Также отличились Хамес Родригес, Томас Мюллер и Франк Рибери.
«Бавария» набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Германии. У «Боруссии» 48 очков и третье место.
В следующем туре «Боруссия» примет «Штутгарт», а «Бавария» на выезде сыграет с «Аугсбургом».
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