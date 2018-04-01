Александр Бубнов: «Локомотив» расслабился, забив быстрый гол

«Причин невыразительной игры „Локомотива“ несколько. Во-первых, внушительная группа игроков отсутствовала во время паузы, принимая участие в матчах за сборные. Игроки не успели восстановиться.

Хотя по именам состав железнодорожников был оптимальным, на деле лидеры команды оказались готовы далеко не лучшим образом в функциональном плане. Тот же Алексей Миранчук долго принимал решения, совершал невынужденные потери Фернандеш, только в начале пути обретения должного тонуса Ари, пропустивший рестарт первенства.

»Локомотив» проиграл «Амкару» и не смог оторваться от «Спартака»

Во-вторых, «Локомотив» расслабился, забив быстрый гол. Вместо того, чтобы попытаться закрепить преимущество, надавить на «Амкар», подопечные Юрия Семина преждевременно уверовали в успех. Повести в счете с пермским клубом в начале встречи казалось самой сложной и важной задачей, но это было еще даже не полдела.

В-третьих, здорово отыграл сам «Амкар». Еще по ходу первого тайма номинальные хозяева выглядели резче острее и предпочтительнее, могли отыграться. Замена Антона Миранчука на Коломейцева в перерыве не помогла «Локомотиву».

Пенальти в ворота Гилерме почти сразу после выхода из раздевалки и последовавший вскоре гол Оланаре пяткой стал для железнодорожников холодным душем. Они постарались оказать давление на оборону соперника, но недостаточно быстро перемещали мяч, не могли добиться должного качества контроля», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В 25-м туре 7 апреля «Амкар» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» на следующий день примет «Ростов».