Ещё
Александр Бубнов: «Локомотив» расслабился, забив быстрый гол
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Бубнов: «Локомотив» расслабился, забив быстрый гол 

Советский спорт 54 минуты назад
«Причин невыразительной игры „Локомотива“ несколько. Во-первых, внушительная группа игроков отсутствовала во время паузы, принимая участие в матчах за сборные. Игроки не успели восстановиться.
Хотя по именам состав железнодорожников был оптимальным, на деле лидеры команды оказались готовы далеко не лучшим образом в функциональном плане. Тот же Алексей Миранчук долго принимал решения, совершал невынужденные потери Фернандеш, только в начале пути обретения должного тонуса Ари, пропустивший рестарт первенства.
»Локомотив» проиграл «Амкару» и не смог оторваться от «Спартака»
Во-вторых, «Локомотив» расслабился, забив быстрый гол. Вместо того, чтобы попытаться закрепить преимущество, надавить на «Амкар», подопечные Юрия Семина преждевременно уверовали в успех. Повести в счете с пермским клубом в начале встречи казалось самой сложной и важной задачей, но это было еще даже не полдела.
В-третьих, здорово отыграл сам «Амкар». Еще по ходу первого тайма номинальные хозяева выглядели резче острее и предпочтительнее, могли отыграться. Замена Антона Миранчука на Коломейцева в перерыве не помогла «Локомотиву».
Пенальти в ворота Гилерме почти сразу после выхода из раздевалки и последовавший вскоре гол Оланаре пяткой стал для железнодорожников холодным душем. Они постарались оказать давление на оборону соперника, но недостаточно быстро перемещали мяч, не могли добиться должного качества контроля», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
В 25-м туре 7 апреля «Амкар» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» на следующий день примет «Ростов».
Советский спорт: последние новости
Петер Штегер: Мы оказали «Баварии» слишком слабое сопротивление Томас Мюллер: Когда пропускаешь один-два мяча на нашем стадионе – легко попасть под колеса «Вегас» дома обыграл «Сан-Хосе»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут80
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Названа главная цель Запада в отношениях с РФ112
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение