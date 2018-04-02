Александр Бубнов: В «Локомотиве» думали, что легко возьмут очки в матче с «Амкаром»

— Тут интересный момент. Инициативу проявил «Локомотив», верно? Если бы «Локо» никак не отреагировал, матч был бы на нейтральном поле. Значит, «Амкар» здесь ни при чем. «Локомотив» просчитался? Получается так. Им выгоднее было не лететь во Владивосток, а играть в Москве.

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Думаю, это как раз и повлияло. Они думали, что легко возьмут очки. Функционально «Локомотив» выглядел неважно. Осуждать «Амкар» ни в коем случае нельзя. Им предложили эти условия, выбор был на стороне «Амкара». У РФПЛ было бы интересно спросить: почему резервное поле в Хабаровске? Можно было в Сочи играть, там есть поле, — передает слова Бубнова «Спорт FM».

Добавим, что после это победы «Амкар» набрал 25 очков и поднялся на 12-е место. У «Локомотива» осталось 49 очков. В 25-м туре 7 апреля «Амкар» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» на следующий день примет «Ростов».