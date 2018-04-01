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Российское посольство обратилось к болельщикам ЦСКА перед матчем Лиги Европы в Лондоне
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Российское посольство обратилось к болельщикам ЦСКА перед матчем Лиги Европы в Лондоне 

RT на русском 1 час назад
Посольство России в Великобритании и Северной Ирландии опубликовало заявление для болельщиков, которые собираются посетить первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА. «В условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений, призываем при посещении Соединённого Королевства проявлять повышенную осторожность, быть осмотрительными, строго соблюдать законы страны пребывания и правила поведения в общественных местах, в том числе на стадионе» — говорится в заявлении, размещённом на сайте посольства.
В посольстве призвали избегать конфликтов с властями и местными жителями, а также следить за личными вещами и воздерживаться от алкоголя.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы пройдёт 5 апреля в Лондоне.
Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать московский ЦСКА по итогам первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
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