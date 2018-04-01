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Как победить в любой драке
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Как победить в любой драке 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Вы сотню раз представляли себе драку и даже практиковали «боевой» оскал перед зеркалом в ванной. Возможно, даже пробовали показать отражению те три приема каратэ, на секцию которого ходили в девятом классе. Круто. Но ничего из этого не имеет никакого значения, когда вы смотрите в налитые кровью глаза накачанного стероидами урода, решившего во что бы то ни стало показать друзьям, как он сделает отбивную из случайного прохожего. Хотите выйти из ситуации с достоинством? Вот, что нужно делать.
Следите за языком тела
Постарайтесь убрать подальше нервозность и сконцентрируйтесь на происходящем. Мелкая моторика противника подскажет следующий ход, главное успеть заметить движение вовремя. Напряжение тела, смещение веса на переднюю ногу, опущенный подбородок — сейчас будет удар, приготовьтесь.
Первый удар
Чаще всего уличная драка не продолжается больше пары минут. Тут не нужно стремиться осторожно выудить тактику противника, бейте первым и бейте с умом. Удачный удар в челюсть может все закончить, удар в нос ослепит и обескуражит врага. Кроме того, не нужно играть в рыцаря, бейте в пах.
Доморощенные реслеры
С ростом популярности ММА все больше и больше парней пытаются использовать в драке приемы, показанные по телевизору. Самый распространенный — это попытка смять противника телом в броске. Не бойтесь этого «локомотива смерти», несущегося на вас. Чуть сместите вес на заднюю ногу и бейте коленом в лицо.
Момент истины
Уличная драка чаще всего начинается с долгого разогрева. Вас будут пугать, давить на психику. Это совсем не похоже на происходящее в ринге, поэтому и действовать нужно иначе. Единственный шанс победить — игнорировать психическое давление. Страх парализует жертву и агрессор об этом прекрасно знает. Не давайте себе шанса испугаться, заранее настройтесь на то, что драки избежать не получится. Взяли себя в руки? Бейте, не ждите, пока противник взвинтит себя до нужной кондиции.
Бейте в ноги
Забудьте о высоких ударах. Даже если тренировали их в зале и растяжка позволяет достать до лица противника. Оппонент стоит на прямых ногах? Бейте в коленную чашечку. Попадете и бой будет закончен.
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