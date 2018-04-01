Марадона + Мадонна: фейковые новости на 1 апреля

Сегодня День смеха, и пресса по случаю этой даты обычно не скупится на шуточную информацию. Портал "Евро-Футбол.Ру" решил сделать подборку таких фейковых футбольных новостей прошедших лет.

В 1988 году "Известия" сообщили о том, что московский "Спартак" собрал 6 миллионов долларов на покупку Диего Марадоны . А в 2016-м легендарного аргентинца Всемирное антидопинговое агентство якобы привлекло в качестве эксперта по запрещённым к применению препаратам. Напомним, что в 1991 году Марадона за употребление кокаина был дисквалифицирован на 15 месяцев (это уже не шутка). Другая шутка про Диего Армандо: однажды неаполитанское СМИ рассказало, что он состоит в близкой связи с королевой поп-музыки Мадонной . Позже Марадоне были принесены официальные извинения за такую неудачную шутку.

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The Independent утверждал, что в мячи для чемпионата Европы во Франции будут вмонтированы микродинамики, благодаря которым снаряды станут сигнализировать о забитых голах при помощи звука. И якобы представитель УЕФА заявил, что в будущем мячи смогут проявлять различные эмоции благодаря изменению рисунка: «У нас есть такие перспективные проекты, как „злой бульдог“, „кукарекающий петух“ и „маринованная сельдь“.

1 апреля 2015 года The Telegraph сообщал о том, что Катар собирается претендовать на проведение Евро-2020 — для того чтобы сборные Старого Света могли прочувствовать, в каких условиях им придётся выступать на мундиале-2022. Также отмечалось, что катарские власти для заполнения трибун во время чемпионата Европы намеревались ввозить болельщиков из Индии и Филиппин по причине малого количества собственных.

Год назад было объявлено о том, что титульным спонсором московского „Локомотива“ стала социальная сеть „Одноклассники“. В связи с этим на футболках „железнодорожников“ якобы появился логотип этой организации, а в белом комплекте формы зелёные полосы были заменены на оранжевые — таков цвет бренда „ОК“.

И в конце статьи напоминание: сегодня 1 апреля. А значит, надо сохранять бдительность, чтобы не поверить очередным фейкам. С праздником!