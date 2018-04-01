Молодых волгоградцев пригласили сразиться в Пасхальном квесте

В Волгограде 8 апреля в храме святого равноапостольного князя Владимира в Дзержинском районе пройдет молодежный Пасхальный квест. Желающим принять в нем участие уже сейчас предлагают пройти регистрацию.

— Уже сейчас открыта регистрация команд на участие во втором молодежном Пасхальном квесте, — сообщает пресслужба Волгоградской епархии. — Участвовать в в нем могут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Всего квесте примут участие пять групп по четыре человека.

До 5 апреля в в группе «II Пасхальный Квест» в «ВКонтакте» до 16:00 можно оставить заявку на участие. На стене нужно указать название команды, состав, капитана и прикрепить фото. Первую зарегистрированную команду ожидает подарок.

— Командам предстоит пройти шесть «станций» и на скорость выполнить интеллектуальные и спортивные задания, — поясняют в епархии. — Победителей наградят ценным призом. После игры всех участников ожидает пасхальное чаепитие.