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Молодых волгоградцев пригласили сразиться в Пасхальном квесте
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Молодых волгоградцев пригласили сразиться в Пасхальном квесте 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде 8 апреля в храме святого равноапостольного князя Владимира в Дзержинском районе пройдет молодежный Пасхальный квест. Желающим принять в нем участие уже сейчас предлагают пройти регистрацию.
— Уже сейчас открыта регистрация команд на участие во втором молодежном Пасхальном квесте, — сообщает пресслужба Волгоградской епархии. — Участвовать в в нем могут молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет. Всего квесте примут участие пять групп по четыре человека.
До 5 апреля в в группе «II Пасхальный Квест» в «ВКонтакте» до 16:00 можно оставить заявку на участие. На стене нужно указать название команды, состав, капитана и прикрепить фото. Первую зарегистрированную команду ожидает подарок.
— Командам предстоит пройти шесть «станций» и на скорость выполнить интеллектуальные и спортивные задания, — поясняют в епархии. — Победителей наградят ценным призом. После игры всех участников ожидает пасхальное чаепитие.
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