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Жителей Омска призывают не выходить на лёд
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Жителей Омска призывают не выходить на лёд 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В ГУ МЧС России по региону призвали жителей областного центра не выходить на лёд. В ведомстве заявили, что выход на лёд в черте города опасен для жизни.
Сотрудники МЧС России провели патрулирование береговой зоны реки Иртыш в городе Омска. Вдоль береге видны полыньи. Инспекторы также использовали беспилотник, чтобы оценить разрушение льда.
«В ходе рейда мы не встретили людей, пересекающих Иртыш. Но прохожие сообщают, что иногда можно встретить людей на льду, которые отчаянно подвергают свои жизни опасности. Это рыбаки, просто прогуливающиеся граждане и лыжники. Людей не пугает даже выступившая вода надо льдом, который в любой момент может провалиться под ними. Поэтому мы усиливаем патрулирования, рейды. Используем беспилотник, чтобы охватить большую территорию», — рассказал госинспектор Вячеслав Сафонов.
Спасатели обращают внимание омичей, что структура льда на реке Иртыш неоднородна. Поэтому выход на лёд опасен для жизни.
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