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Ротань: как только появились мои фото с тренировки в «Рубине», посыпались угрозы
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Ротань: как только появились мои фото с тренировки в «Рубине», посыпались угрозы 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник киевского «Динамо» и капитан сборной Украины Руслан Ротань рассказал, почему покинул клуб «Днепр» и не примкнул к «Рубину».
«В «Рубин» меня приглашали за полгода до начала войны. У меня как раз заканчивался контракт, и я сразу сказал, что мой приоритет — «Днепр», но если что-то с «Днепром» не получится, то готов вернуться к разговору. Когда появилась моя фотография с тренировки в «Рубине», поступило очень много звонков — и мне, и жене. Только не понимаю, почему шли семье угрозы. Вряд ли это шло от Коломойского. Вы знаете, тогда была война, куча патриотично настроенных людей, которые не пойми кто где. Сам мой переход в Россию во всех кругах расценивали так: «Как такое может быть? Такого делать нельзя».
Я всё это прекрасно понимал, и мне не хотелось этого делать. Мне хотелось остаться в «Днепре», но ситуация была такая, что клуб ничего не предлагал. Были другие варианты, но MLS я на тот момент вообще не рассматривал. Мне было 32 года, предлагали огромные деньги — где такие заработать? Понимал, что буду персоной нон грата, но заработаю такие деньги, что за всю карьеру не заработал. Но мне очень хотелось быть в «Днепре». Даже когда уехал в «Рубин», был с ними три дня на сборах, очень сильно скучал и очень сильно ждал, что что-то повернётся в другую сторону. В принципе, так и получилось", — сказал Ротань в эфире программы канала Вацко Life в YouTube.
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