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Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником
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Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником 

РИА Новости 9 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с их профессиональным праздником, который отмечается 1 апреля, и поблагодарил их за мастерство и преданность профессии, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днём геолога. Этот замечательный праздник посвящён уникальным специалистам, учёным, инженерам, техникам, проходчикам, бурильщикам. Всем, кто посвятил свою жизнь исследованию земных недр. И как очень точно сказал известный учёный Владимир Афанасьевич Обручев: «Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю её развития»", — написал Медведев.
Глава правительства подчеркнул, что лидерство страны по добыче полезных ископаемых во многом является заслугой российских геологов.
"Благодаря вашему профессионализму, энергии, безграничной любви к своему делу открываются и осваиваются новые месторождения, развивается экономика, стабильно работают промышленные предприятия", — отмечается в сообщении.
В завершение премьер поблагодарил работников геологической отрасли за мастерство и преданность профессии, а также пожелал новых успехов и ярких открытий.
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