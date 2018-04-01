Медведев поздравил геологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости . Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с их профессиональным праздником, который отмечается 1 апреля, и поблагодарил их за мастерство и преданность профессии, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.

"Уважаемые друзья! Примите мои сердечные поздравления с Днём геолога. Этот замечательный праздник посвящён уникальным специалистам, учёным, инженерам, техникам, проходчикам, бурильщикам. Всем, кто посвятил свою жизнь исследованию земных недр. И как очень точно сказал известный учёный Владимир Афанасьевич Обручев: «Геология учит нас смотреть открытыми глазами на окружающую природу и понимать историю её развития»", — написал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что лидерство страны по добыче полезных ископаемых во многом является заслугой российских геологов.

"Благодаря вашему профессионализму, энергии, безграничной любви к своему делу открываются и осваиваются новые месторождения, развивается экономика, стабильно работают промышленные предприятия", — отмечается в сообщении.

В завершение премьер поблагодарил работников геологической отрасли за мастерство и преданность профессии, а также пожелал новых успехов и ярких открытий.