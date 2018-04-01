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Маурицио Сарри: «Цель „Наполи“ — установить рекорд по набранным очкам»
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Маурицио Сарри: «Цель „Наполи“ — установить рекорд по набранным очкам» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри отметил, что не считает свою команду конкурентом «Ювентусу» в борьбе за чемпионство. В последнем туре неаполитанцы сыграли вничью с «Сассуоло» (1:1).
— Наша цель — набрать 87 очков и установить новый рекорд «Наполи» в серии А, — цитирует Sky Italia Сарри. — Только поэтому мы расстроены потерей двух очков. Было проблематично взвинтить темп против такой команды, которая полностью сосредоточилась на защите. При этом мы создали много моментов, не превратив их в голы.
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