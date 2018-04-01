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Минское «Динамо» 1 апреля представило новый логотип
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Минское «Динамо» 1 апреля представило новый логотип 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Минское «Динамо» 1 апреля на своем официальном сайте презентовало новый логотип и форму на сезон-2018/19.
— Зимой 1948 года на Кубке открытия сезона впервые сыграла команда под названием «Динамо» (Минск), — говорится в сообщении на сайте клуба. — На свитерах безвестных хоккеистов красовалась традиционная буква «Д», верность которой мы пронесли через 60-е, 70-е, 80-е и 2000-е. Спустя 70 лет пришло время вернуться к истокам. Графичность, универсальность, оригинальность — вот главные достоинства этого творения современного дизайна. Мы не забываем все, что произошло за последние 70 лет, но продолжаем делать историю прямо сейчас.
Новое лого, новый клубный стиль, новая точка отсчета: в сезоне 2018/19 «Динамо-Минск» обновляет визуальный образ. Интересно, как будет выглядеть твоя любимая команда в следующем сезоне? Ныряй по ссылке👉https://t.co/GtOm5fZ7oN pic.twitter.com/5saeEClG7t
— ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) 1 апреля 2018 г.
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