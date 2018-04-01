Минское «Динамо» представило новый логотип и клубный стиль

Белорусский клуб с сезона 2018/19 будет выступать под новым логотипом. Сообщается, что разработчиком нового дизайна минского клуба стала студия Артемия Лебедева

«Зимой 1948 года на Кубке открытия сезона впервые сыграла команда под названием «Динамо» (Минск). На свитерах безвестных хоккеистов красовалась традиционная буква «Д», верность которой мы пронесли через 60-ые, 70-ые, 80-ые и 2000-ые. Спустя 70 лет пришло время вернуться к истокам.

Студия Артемия Ледебева разработала новый логотип ХК «Динамо-Минск», сочетающий в себе верность традициям и новаторский подход, синхронный стремительному развитию мира в XXI веке. Графичность, универсальность, оригинальность — вот главные достоинства этого творения современного дизайна.

Фирменный стиль будет пронизывать весь визуальный ряд, связанный с «Динамо-Минск» — от оформления клубного автобуса до новой коллекции атрибутики, которая вскоре поступит в продажу.

Мы не забываем все, что произошло за последние 70 лет, но продолжаем делать историю прямо сейчас», — говорится на официальном сайте клуба.