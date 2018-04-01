Семак в «Зените»: Уже пора или ещё рано

В текущем сезоне интрига в премьер-лиге жива почти везде. Лишь со «СКА-Хабаровском» всё ясно. В остальном же непонятно ничего — ни чемпион, ни участники Лиги чемпионов, ни команды, которые окажутся в переходняках. Ещё одна интрига, хотя пока довольно условная, это битва за шестое место. Если "Спартак" выиграет Кубок России и сохранит место в топ-5, то место в Лиге Европы получит именно шестая команда премьер-лиги. Пока эту позицию занимает «Уфа».

Сергей Семак возглавил башкирский клуб чуть более года назад. Мало кто сомневался, что экс-капитан сборной России займётся тренерским ремеслом. Поработав помощником у Андре Виллаш-Боаша Мирчи Луческу , прошлой зимой Семак начал самостоятельную карьеру. В «Уфе» он сменил Виктора Ганчаренко , который отправился в ЦСКА. Откровенно говоря, первые полгода в Башкирии у молодого тренера получились так себе. «Уфа» растеряла позиции, которые были добыты при нынешнем тренере «армейцев». Однако руководство башкирского клуба не стало рубить с плеча и дало Семаку шанс на полноценный самостоятельный сезон.

Embed from Getty Images

Текущая позиция «Уфы» доказывает правильность этого шага. +9 очков преимущества над тринадцатым «Амкаром» уже выглядят гарантией сохранения прописки в элите. Что не говори, а пока именно это главная задача башкирской команды. Семак же сейчас делает всё, чтобы «Уфа» оказалась в сказке, чтобы осенью будущего года в городе забыли о хоккее и осознали в полной мере, что есть серьёзная футбольная команда. Правда для этого, как говорилось выше, экс-футболисту ЦСКА и «Зенита» придётся болеть за «Спартак».

В любом случае Семак уже доказал, что у него есть серьёзные задатки тренера. «Уфа» по составу, финансам и другим показателям скорее идёт позади «Рубина», Арсенала", «Ростова», «Ахмата». Однако в таблице башкирцы выше этих команд. Может, Семаку пора на повышение?

Куда именно сватают молодого тренера, всем понятно. Многие ждут Семака обратно в «Зенит», тем более, дела у Роберто Манчини идут неважно. Сам же итальянец не скрывает, что мечтает покинуть Санкт-Петербург ради работы в Англии или сборной своей родины. Вот только будет ли Семак достойной сменой?

Embed from Getty Images

Велик соблазн ответить, что воскресный матч между «Уфой» и «Зенитом» даст ответ. Мол, если Семак обыграет Манчини, то пора менять. Некоторые специалисты полагают, что в случае поражения питерцев такая рокировка случится чуть ли не сразу после поединка. Тем не менее, пока такое обсуждение кажется слегка преждевременным.

"Уфа", действительно, сейчас шестая, но по качеству футбола башкирцы не многим лучше других команд середины таблицы. Не верите? Ну, вот немного статистики. «Уфа» в среднем за матч наносит 8,4 удара по воротам. Это предпоследний показатель лиги, хуже только «СКА-Хабаровск» с показателем в 8,1. Кстати, четырнадцатый «Амкар» опережает башкирцем более, чем на целый выстрел — 9,7. Правда, «Уфа» точнее бьёт в створ, но результат в 2,8 всё равно скромный и является четырнадцатым в лиге. Процент владения мячом составляет 47,2 — тринадцатый в чемпионате.

Главное умение «Уфы» — реализовывать выпадающие шансы. И это относится даже не столько к отдельным эпизодам, сколько к матчам в целом. Башкирцы в этом сезоне умудрились обыграть «Локомотив» с «Краснодаром», а также сыграть вничью со «Спартаком» и ЦСКА. «Уфа» во всех матчах очень грамотно воспользовалась шансом, состоянием соперника. По сути, именно эти восемь очков сейчас и определяют место нахождения башкирцев.

И всё же для работы в «Зените» этого пока кажется мало. У Семака сейчас не прослеживается собственного почерка, не чувствуется стабильности. Сегодня «Уфа» на коне, но будет ли она там через год с тем же тренером — однозначно не сказать. Запаса прочности игры пока у башкирцев всё же не проглядывается.

Embed from Getty Images

А ведь в «Зените» любого тренера ждёт совсем другое давление. Нет уверенности, что Семак справится со звёздным питерским десантом. Для россиян он, конечно, авторитет, но вот аргентинцы едва ли готовы будут беспрекословно слушать молодого наставника, особенно в случае первых неудач. Роберто Манчини — это общемировая знаменитость. Семак на его фоне пока что мальчишка, которому ещё надо доказывать.

Возможно, это не совсем правильная аналогия, но сейчас ситуация вокруг Семака напоминает период работы Дмитрия Аленичева в «Арсенале». Общественность так не любила иностранного наставника «Спартака» и так хотела на его месте видеть своего, что слепо влюбилась и не замечала недостатков. Чем закончился союз, напоминать не стоит. Сейчас же история повторятся в Санкт-Петербурге. Общественность жаждет увольнения Манчини и хочет после ватаги варягов увидеть на тренерском мостике своего. Вот только недостатки Семака также не замечаются. Как бы и тут не сработала пословица про «поспешишь». Давайте дадим молодому тренеру ещё поработать и набить шишек перед приходом в топ-клуб.

Андрей Центров