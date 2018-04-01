Прогнозы и ставки на футбол 1 апреля

«Заря» — «Шахтер»Футбол. Чемпионат Украины. 25-й тур В Запорожье встретятся третья и первая команды турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Шахтер» весной набрал просто-таки невероятный ход и лишь чудом не прошел «Рому» в плей-офф Лиги чемпионов. на внутренней же арене у «горняков» конкурентов нет. В 24-м туре подопечные Паулу Фонсеки одержали очередную крупную победу (пятую кряду) и обновили национальный рекорд. Случилось это в так называемом донецком дерби. По географическому принципу оно таким и является, но по качеству сопротивления — никак нет. «Мариуполь» был слабее и еще до перерыва пропустил два мяча.

Против «Зари», которая, кажется, наконец-то нащупала свою игру и вернулась на уже привычную третью строку, «горнякам» не поможет ведущий защитник Ярослав Ракицкий , но и без него гости обязаны побеждать и брать реванш за прошлые обиды. Речь, конечно же, о декабрьских 1:2, когда у чемпиона удалили сразу троих игроков, а «Заря» забила два мяча в компенсированное время.

Ставка: победа «Шахтера» и ТБ 2,5 за 2,00.

«Челси» — «Тоттенхэм»Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур Сдавший чемпионские полномочия «Челси» рискует остаться без Лиги чемпионов — отставание от идущего четвертым «Тоттенхэма» составляет уже пять очков, и поражение в очном противостоянии может поставить крест как на еврокубковых амбициях «пенсионеров», так и на будущем Антонио Конте.

«Тоттенхэму», впрочем, также нельзя проигрывать, потому что в оставшихся матчах у команды почти не будет права на ошибку. Например, в 34-м туре «шпоры» встретятся с «Манчестер Сити», который к тому времени, скорее всего, уже оформит чемпионский титул.

При этом у «Сперс» есть одна большая проблема — травма Гарри Кейна . Маурисио Почеттино утверждает, что нападающий восстанавливается с опережением графика, и если англичанин все же выйдет на поле, то шансы «шпор» одержать первую с 1990-го года победу на «Бридж» резко возрастут. Если нет, то фаворитом будет уже «Челси». У которого, кстати, есть положительные новости — Альваро Мората, боровшийся с собственной спиной, готов на 100%.

А раз так — ждем развеселого футбола от тех, кому отступать уже точно некуда.

Ставка: обе команды забьют за 1,74.

«Вердер» — «Айнтрахт»Футбол. Чемпионат Германии. 28-й тур «Айнтрахт» перед международным перерывом без видимых проблем обыграл рискующий угодить в «стыки» «Майнц» (3:0), отгрузив гостям три мяча в первые 45 минут, и совершил рывок с пятого места в зону Лиги чемпионов, обойдя «Байер» и сравнявшись по очкам с Дортмундом.

Бременцы также набрали приличный ход и уже могут задумываться о безопасном финише сезона — все благодаря четырехматчевой серии без поражений с тремя победами. Две из которых были одержаны дома. Вообще «музыкантам» очень подходит фраза про свой дом и крепость — на «Везерштадион» команда не проигрывает с конца октября (пять побед и три ничьи). Впечатляет? И нас тоже.

Еще недавно бременцы имели одинаковое количество очков с 16-ой командой лиги, сейчас — восемь баллов отрыва.

Парни Нико Ковача претендуют на нечто большее, чем «не вылететь», но взять три очка в Бремене им будет очень непросто. Ставим на…

Ставка: победа «Вердера» за 2,27.

Общий коэффициент — 7,90.