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Фигура и удивительный танец сделали обычную девушку главной звездой YouTube
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Фигура и удивительный танец сделали обычную девушку главной звездой YouTube 

Trendymen 47 минут назад
Фото: Trendymen
Бывшая Мисс Вселенная Зулейка Ривера и ее завораживающие танцевальные движения помогли сделать «Despacito» самым популярным музыкальным видео на долгое время. Но затем пришла Натти Наташа и Мисс Вселенная отправилась на покой: теперь у YouTube новая королева и свой трон она отдавать не собирается.
Клип Criminal вышел еще в августе, но настоящая популярность пришла к нему сравнительно недавно. Видео набрало 1,3 миллиарда просмотров — только вдумайтесь, 1/7 земного шара завороженно следит на Натти.
Публикация от NATTI NATASHA (@nattinatasha) 20 Мар 2018 в 8:43 PDT  Ничего удивительного в таком успехе нет. Музыкальная составляющая клипа вообще на третьем месте — слава принадлежит исключительно этой горячей красотке.
Не меньшей популярностью пользуется и личный Инстаграм Натти. Поверьте, туда стоит заглянуть.
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