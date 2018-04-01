Фигура и удивительный танец сделали обычную девушку главной звездой YouTube

Бывшая Мисс Вселенная Зулейка Ривера и ее завораживающие танцевальные движения помогли сделать «Despacito» самым популярным музыкальным видео на долгое время. Но затем пришла Натти Наташа и Мисс Вселенная отправилась на покой: теперь у YouTube новая королева и свой трон она отдавать не собирается.

Клип Criminal вышел еще в августе, но настоящая популярность пришла к нему сравнительно недавно. Видео набрало 1,3 миллиарда просмотров — только вдумайтесь, 1/7 земного шара завороженно следит на Натти.

Публикация от NATTI NATASHA (@nattinatasha) 20 Мар 2018 в 8:43 PDT Ничего удивительного в таком успехе нет. Музыкальная составляющая клипа вообще на третьем месте — слава принадлежит исключительно этой горячей красотке.

Не меньшей популярностью пользуется и личный Инстаграм Натти. Поверьте, туда стоит заглянуть.