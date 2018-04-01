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Подтрибунные помещения на «Екатеринбург Арене» не отапливаются
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Подтрибунные помещения на «Екатеринбург Арене» не отапливаются 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
«Урал» на своем официальном сайте призвал болельщиков одеваться как можно теплее перед походом на матч 24-го тура чемпионата России против «Рубина». Подтрибунные помещения на «Екатеринбург Арене» во время игры отапливаться будут. Согреться зрители смогут бесплатной солдатской кашей и горячим чаем. На начало матча прогнозируется минус 1 градус.
Напомним, что матчем «Урал» — «Рубин» откроется реконструированный к чемпионату мира-2018 стадион «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.
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