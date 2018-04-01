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Жигулевский пивзавод протянет пивопровод на стадион «Самара Арена»
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Жигулевский пивзавод протянет пивопровод на стадион «Самара Арена» 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Самарский пивопровод станет самым протяженным в мире — его длина составит 13 км, средняя скорость потока — 19 км/час. Для строительства пивопровода будут использованы трубы диаметром 35 см. Стабильное давление в системе будет поддерживаться благодаря специальным встроенным воздушным клапанам и прерывателям вакуума.
Строительство пивопровода завершится к концу апреля. Подобный трубопровод есть только в Бельгии, но его протяженность составляет чуть более 3 км.
Известно, что в качестве бонуса всем футбольным болельщикам обещают налить кружку пенного напитка за каждый гол сборной России на матче с командой Уругвая. Игра состоится на «Самара Арене» 25 июня в 17:00.
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