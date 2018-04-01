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Головин: ЦСКА постарается сократить отставание от «Локомотива»
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Головин: ЦСКА постарается сократить отставание от «Локомотива» 

Газета.Ru 1 час назад
Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Будет непростой матч, с ростовчанами всегда сложно играть, тем более мы очень давно не выигрывали в Ростове, а им нужны очки, чтобы не попасть в стыки.
Но нам выпала возможность сократить отставание «Локомотива», и мы постараемся ее не упустить", — приводит слова Головина пресс-служба клуба.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев назвал главный приоритет команды на остаток сезона.
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