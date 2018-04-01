Головин: ЦСКА постарается сократить отставание от «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом». Об этом сообщает «Советский спорт».

"Будет непростой матч, с ростовчанами всегда сложно играть, тем более мы очень давно не выигрывали в Ростове, а им нужны очки, чтобы не попасть в стыки.

Но нам выпала возможность сократить отставание «Локомотива», и мы постараемся ее не упустить", — приводит слова Головина пресс-служба клуба.