Заклинатель решил помочь кобрам и распутать огромный клубок змей

Знаете, какая змея считается самой опасной и ядовитой на всей планете? Королевская кобра. Одного укуса хватает, чтобы причинить непоправимый ущебр. Собственно, если противоядие не ввести немедленно, шансов на спасение у несчастного уже не будет.

Этот парень профессиональный заклинатель кобр. Судя по аннотации к видео, он решил выпустить на волю выкупленных в местном цирке змей — смелый, но достаточно безрассудный поступок.

Семь метров в длину и вес до 9 килограмм. Кобрам даже не обязательно кусать жертву — они очень метко плюются ядом.