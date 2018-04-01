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Заклинатель решил помочь кобрам и распутать огромный клубок змей
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Заклинатель решил помочь кобрам и распутать огромный клубок змей 

Don't Panic 35 минут назад
Фото: Don't Panic
Знаете, какая змея считается самой опасной и ядовитой на всей планете? Королевская кобра. Одного укуса хватает, чтобы причинить непоправимый ущебр. Собственно, если противоядие не ввести немедленно, шансов на спасение у несчастного уже не будет.
Этот парень профессиональный заклинатель кобр. Судя по аннотации к видео, он решил выпустить на волю выкупленных в местном цирке змей — смелый, но достаточно безрассудный поступок.
Семь метров в длину и вес до 9 килограмм. Кобрам даже не обязательно кусать жертву — они очень метко плюются ядом.
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