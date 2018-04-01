Кравцов: 4 российских боксера в финалах первенства Европы — объективный результат

Выход четырех российских боксеров в финалы юниорского первенства Европы является объективным показателем выступления команды, но при более благоприятном варианте россияне должны были бороться за шесть золотых медалей, заявил РИА Новости главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов

Первенство Европы среди боксеров 19-22 лет проходит в Румынии 25 марта-1 апреля. Россияне в воскресенье поспорят за победы в четырех весовых категориях из десяти.

"Четыре наших боксера в финалах — на данный момент это объективный результат, — сказал Кравцов. — Но у нас мог быть железобетонный финал в категории до 56 килограммов, если бы в четвертьфинале у нас наглым образом не отобрали победу. И могли рассчитывать побороться за золото в весе до 81 килограмма. Если бы в финалах было бы шесть наших боксеров, это было бы правильнее".

Собеседник агентства отметил, что за последние месяцы работы заложен хороший фундамент для будущих успехов.

"Надо учитывать тот факт, что нам пришлось собирать команду в течении всего двух месяцев, и пять спортсменов раньше в сборных России по различным возрастам не выступали, это новички, — заявил специалист. — В Румынии боксируют только четыре человека из основной команды, и двое из них, Альберт Батыргазиев (до 60 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), вышли в финал".

"Пока мы пожинаем последствия того, как прежде в стране работали с резервом, — добавил Кравцов. — Сейчас пытаемся многое изменить, в том числе и в главной команде страны. Думаю, что перед следующим чемпионатом Европы среди боксеров данного возраста у тренеров будет гораздо шире выбор кандидатов в команду".